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ВСУ пытались атаковать у Сухой Балки и Богатыря в ДНР, несмотря на перемирие

ВСУ пытались атаковать у Сухой Балки и Богатыря в ДНР, несмотря на перемирие

Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на объявление пасхального перемирия, предприняли попытки атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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