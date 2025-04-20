ВСУ пытались атаковать у Сухой Балки и Богатыря в ДНР, несмотря на перемирие

Вооруженные силы Украины (ВСУ), несмотря на объявление пасхального перемирия, предприняли попытки атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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