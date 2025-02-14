При поддержке нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» предприятия получают льготные микрозаймы и поручительства на реализацию проектов

<p> По результатам реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» малым и средним предприятиям Ивановской области предоставлено более 1,5 тыс.
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