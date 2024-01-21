«Нью-Джерси» внес Брылина в клубный список почета. Он второй член Ring of Honor после первого владельца «Девилс»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе клуба стал вторым членом списка Ring of Honor. Первым членом списка в 2017 году стал первый владелец «Девилс» Джон Макмаллен, который перевез команду в штат Нью-Джерси из Денвера в 1982 году.