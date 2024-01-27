Дональда Трампа обязали выплатить писательнице Элизабет Джин Кэрролл 83,3 миллиона долларов

Бывшего президента США Дональда Трампа обязали выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице Элизабет Джин Кэрролл в качестве компенсации за ущерб за его клеветнические заявления, унижающие ее и отрицающие ее обвинения в изнасиловании, сообщает CNN.