Дональда Трампа обязали выплатить писательнице Элизабет Джин Кэрролл 83,3 миллиона долларов

Бывшего президента США Дональда Трампа обязали выплатить 83,3 миллиона долларов писательнице Элизабет Джин Кэрролл в качестве компенсации за ущерб за его клеветнические заявления, унижающие ее и отрицающие ее обвинения в изнасиловании, сообщает CNN.
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