Подоляка заявил об окончании оперативной паузы на Курском направлении

Военный эксперт Юрий Подоляка сообщил об окончании оперативной паузы в Курском приграничье. В утреннем обзоре на 7 декабря он сообщает, что российские части вели ожесточенные бои в районе Плехово и имели там тактические успехи.
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