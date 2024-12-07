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Курские новости

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Подоляка заявил об окончании оперативной паузы на Курском направлении

Подоляка заявил об окончании оперативной паузы на Курском направлении

Военный эксперт Юрий Подоляка сообщил об окончании оперативной паузы в Курском приграничье. В утреннем обзоре на 7 декабря он сообщает, что российские части вели ожесточенные бои в районе Плехово и имели там тактические успехи.

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