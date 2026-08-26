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SPLETNIK

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"Схватил ребёнка и уехал". Экс-жена хоккеиста Станислава Галимова обвинила его в краже их сына

"Схватил ребёнка и уехал". Экс-жена хоккеиста Станислава Галимова обвинила его в краже их сына

Бывшая жена хоккеиста Станислава Галимова со скандалом судится с ним после развода, сообщает StarHit.

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