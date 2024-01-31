Председатель ВК НПКСК провел встречу с делегацией Руандийского патриотического фронта

Пекин, 30 января /Синьхуа/ -- Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая /ВК НПКСК/ Ван Хунин во вторник провел встречу с делегацией Руандийского патриотического фронта /РПФ/ во главе с его генеральным секретарем Велларсом Гасамагерой.
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