В Росреестре рассказали о самых необычных красноярских топонимах

В Росреестре рассказали о самых необычных и уникальных топонимах Красноярского края. Например, в регионе есть поселки Стрелка-Чуня, Синий камень, Снежница, Красный Хутор, Веселые Ключи, Нижнетерянск, деревни Яга, Копейка, Эстония, Ивантай, Алега, Зеленая Слобода, Косые Ложки, Горбы, Вечерницы, Секретарка, Скрипачи, Счастливое, село Майское Утро.
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