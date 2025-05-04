ПВО Израиля не сумела отразить атаку хуситов на аэропорт имени Бен-Гуриона

Йеменские хуситы нанесли удар баллистической ракетой по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Как сообщают местные СМИ, ни одна из развернутых в стране систем ПВО, в том числе американские THAAD, не смогли перехватить ракету.
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