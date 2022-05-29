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Экс-командующий ВДВ РФ заявил, что США запретили Польше посылать военных на Украину

Экс-командующий ВДВ РФ заявил, что США запретили Польше посылать военных на Украину

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак заявил, что США запретили Польше направлять на Украину своих военных, ибо американские власти опасаются прямой конфронтации Североатлантического альянса с Россией.

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