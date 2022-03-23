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Ограничить наценки на лекарства предложил минздрав Ростовской области

Ограничить наценки на лекарства предложил минздрав Ростовской области

В аптеках Ростовской области могут ограничить наценки на лекарства / Фото — архив 1rnd.ru Чтобы избежать перебоев с поставками министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев предложил ограничить наценки на лекарства… Показать полностью.

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