Ограничить наценки на лекарства предложил минздрав Ростовской области

В аптеках Ростовской области могут ограничить наценки на лекарства / Фото — архив 1rnd.ru Чтобы избежать перебоев с поставками министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев предложил ограничить наценки на лекарства… Показать полностью.