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Прививка от болезней сердца? Назван неожиданный эффект вакцины против опоясывающего лишая

Прививка от болезней сердца? Назван неожиданный эффект вакцины против опоясывающего лишая

Новое исследование показало, что вакцина, защищающая от лишая, способна снизить риск сердечно-сосудистых болезней у людей старше 60 лет.

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