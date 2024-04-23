Суд обязал мэрию Омска немедленно расселить аварийный дом №47А на Магистральной. Кирпичную пятиэтажку 1960 года постройки признали аварийной в конце 2021 года.
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Суд обязал мэрию Омска немедленно расселить аварийный дом №47А на Магистральной. Кирпичную пятиэтажку 1960 года постройки признали аварийной в конце 2021 года.