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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейсон Тейтум обошел Кобе Брайанта в списке лучших бомбардиров плей-офф моложе 27 лет

Это хватило для того, чтобы подвинуть Кобе Брайанта со второй строки в списке лучших бомбардиров плей-офф в возрасте до 27 лет.

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