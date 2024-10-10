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Спички - не игрушка

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Пугачёва до сих пор выкачивает деньги из русских: Выяснилось, как зарабатывает опальная певица

Пугачёва до сих пор выкачивает деньги из русских: Выяснилось, как зарабатывает опальная певица

Народная артистка СССР Алла Пугачёва России продолжает водить соотечественников за нос. Сбежавшая за границу и обидевшаяся на Россию и русских певица Алла Пугачёва, как выяснилось, до сих пор живёт за счёт наших соотечественников.

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