Bloomberg: Цены на медь достигли рекордных $14,7 тысячи за тонну

В этом году цены на медь на Лондонской бирже металлов достигли исторического максимума в $14,7 тысячи за тонну из-за уменьшения запасов и возможность повышения американских пошлин, инициированных Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИК Власти России сам...
- ИК Зарплата во Влади...
- Вот и всё. Чулпан...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым