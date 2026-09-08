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Царьград

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Bloomberg: Цены на медь достигли рекордных $14,7 тысячи за тонну

Bloomberg: Цены на медь достигли рекордных $14,7 тысячи за тонну

В этом году цены на медь на Лондонской бирже металлов достигли исторического максимума в $14,7 тысячи за тонну из-за уменьшения запасов и возможность повышения американских пошлин, инициированных Дональдом Трампом.

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