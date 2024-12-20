Reuters: США давят на ЕС, требуя согласовать правила по метану в СПГ

Руководство США усилило давление на Евросоюз с требованием законодательно признать нормы по метану в поставляемом из Штатов сжиженном природном газе (СПГ) соответствующими новым европейским стандартам импорта газа.
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