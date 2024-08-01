Волк: по делу о хищении денежных средств был задержан руководитель АО «Военторг»

Он обвиняется в мошенничестве Было возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств в особо крупном размере при исполнении государственных контрактов для нужд Министерства обороны России, оно касается действий руководителя и сотрудников «Военторга» в 2019-2022 годах.