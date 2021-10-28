30 лет без СССР. И что в итоге?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитика30 лет без СССР. И что в итоге? флаг СССР «Богатство России Сибирью прирастать будет!» - так говорил Михайло Ломоносов.Вернуться к статье468НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАркадий АлександровНу прав автор на 100% - даже мне - коренному москвичу - понятно, уж нам то вроде как - мягко говоря - проще, чем в провинции. И молодёжь прозрела - Сталина, Лаврентия Павловича и СССР!Владимир СоловьевТеперь по подробнее про лаврентия павловича!Ингерман Ланскаяне надо собственные хотелки намазывать на других. Молодёжь понятия не имеет кто такие эти чмошники... а в сесесере главной мечтой населения в жизни была колбаса по 2.20Аркадий АлександровВ шестидесятые и чёрная, и красная икра горками стояла на полках, колбасу по 2.20р. брали на закусон к водке по2.87, а домой - колбасу по 2.80р. и - главное - братство, в колхозах и на заводах.Аркадий АлександровАтомный проект (благодаря которому мы пока ещё не в рабстве у американских негритосов), моногорода с конкретным коммунизмом, гигантская военная промышленность, лучшая в мире разведка (победа под Курском - заслуга разведки - даже Жуков, ненавидевший Берия, про это написал) и отстрел 40 тыс. евреев-садистов (следователи, прокуроры, дознаватели, оперативники, судьи), которые занимались тотальным уничтожением русских (по национальному признаку). И это далеко не всё. А имя и отчество грамотные люди пишут с большой буквы.Ингерман Ланскаявьюнош, скока тебе было в 60-е? ты даже в руках не держал водку по 2.87... а туда же - во взрослые разговорыАркадий АлександровГнида, потаскуха - обзывать собралась, сучка жидовская - мне под 70-т, водки по 2,87р. море пережрал с хорошим закусом, а ты подлюка, ехай к себе в любимый израиль, собака шелудивая.ГусЕнаОсобенно в колхозах икру любили. На трудодни столько ее брали....ГусЕнаО, дедку прорвало...Обожрался водки?Ингерман Ланскаященок ты сопливый, ты даже по 3,62 никогда не видел.... кыш на горшок, сопля!!Аркадий АлександровВ израиль, гнида русофобская, псина шелудивая.Ингерман Ланскаябрысь , сопля... а то мамка узнает, что тут рукоблудием занимаешься, пи.дюлей надаёт...Сергей ЛомотковКапитализм крепко сидит на шее России и других стран, пока не стряхнем не будет возврата к тем ценностям, в СССР не зря пугали карикатурами капитализма с детства.Ингерман Ланскаятюююю, детишки про сказки своих бабушек рассуждаютСергей ЛомотковЯ так понимаю из тех кому война, а кому мать родна!Cергей ШапоревДа нет, этот кадр специально здесь отирается, чтобы любое человеческое воспоминание об СССР тут же обгадить. Работа у него такая…))ГусЕнаА у тебя какая работа? Ныть ?Ингерман Ланскаяа твоя работа - мастурбировать на совок?Лариса БачевскаяЭто я "дитя войны", родилась в 1945 г. Мои родители медики встретились на фронте, если б не война, они бы не встретились,т.к. были из разных городов, только благодаря войне.Валерий ФедосеевНужно создать величие России, а приблуды дармоеды не нужны. У них есть свои государства, пусть там и кувыркаются. Русофобией сыт по горло.Сергей Федосеев...где проживаешь если не секрет я в кемеровской областиАлександр ШелихКолосьев на флаге СССР никогда не было!andmitryте, кто в Союзе жил прекрасно понимают как плюсы, так и минусы ... Например очередь на то самое бесплатное жилье В той организации, где я работал была на 15 лет. Т.е. в очередь встал - через 15 лет получил. Да еще встать надо суметь. К примеру у родителей есть большая квартира, и по соц. нормам ее достаточно и для вашей семьи. Это приговор. В очередь вы не попадете.Людмила КодаМы с мужем, молодые специалисты в СССР получили нормальную квартиру на 2 году работы.Ингерман Ланскаяа я ВСЁ в своей жизни заработала сама!! Подачки - это унизительно для Нормального Человека! ...подачками не гордятся , а стыдятсяСергей ЛомотковВ СССР работали, сейчас зарабатывают, чувствуете разницу?Аркадий АлександровЭто москвичам - или вообще не предоставляли, или ждать 20-ть лет, а молодым после армии - два года и - в зависимости от количества детей (если двое разнополых - трёшку).Ингерман Ланскаядеточка, не пиши чего не знаешь... Иди работай!!Ингерман Ланская...и мерседес в придачу..... трепло!!!Сергей ЛомотковУ меня все отлично, сейчас рабочие не нужны, нужны только суетологи!Cергей ШапоревА не пытались на Север уехать? Или на мамкиной шее и в родительской квартире теплее было?ГусЕнаНет.Аркадий АлександровМразь израильская, русофобка вонючая....Ингерман Ланскаясоплями не подавись, щеняАркадий АлександровКатись на панель, тварь жидовская - зарабатывай, паскуда.Ингерман Ланскаяутомил ты, сопляк, бабушку. Брысь в песочницу!!!Аркадий АлександровВ израиль, русофобка.Ингерман Ланскаявьюнош, а что было на севере? там все тыщами получали?Лариса БачевскаяДаже кооператив не купишь, если лишние метры, а бесплатно и подавно.Лариса БачевскаяДаже кооператив не купишь, если лишние метры, а бесплатно и подавно.Максим МаркинСибирь чиновниками прирастать будет ...GGalinaИ узбекамиАлександр ШелихТакого флага в СССР не было (с колосьями)!Александр ЯпринцевВам про Фому, а вы про Ерёму. Причем здесь флаг, достаточно ответить: ты за белых, аль за красных. Прочитай статью ещё несколько раз, может поймешь о чем она???Ингерман Ланскаяда, Был, Был!!! в фантазиях экс-совков Всё было - и этот флажок и квартиры у всех и машины по 3 на нос и колбаса из чистой телятины и беспросветное Щастье!!!! Фсё былО!!!Лада КрымоваУгу, пик притяжения. Только почему-то притягиваться никто не желал, и бесплатные - ха-ха - квартиры, образование и жилье не привлекали эмигрантов лаже из стран соцлагеря, не говоря уж об угнетаемых капиталистами пролетариях Запада.Комментировать
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