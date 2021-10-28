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30 лет без СССР. И что в итоге?

30 лет без СССР. И что в итоге?

флаг СССР «Богатство России Сибирью прирастать будет!» - так говорил Михайло Ломоносов.

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Аркадий Александров
Ну прав автор на 100% - даже мне - коренному москвичу - понятно, уж нам то вроде как - мягко говоря - проще, чем в провинции. И молодёжь прозрела - Сталина, Лаврентия Павловича и СССР!
Владимир Соловьев
Теперь по подробнее про лаврентия павловича!
Ингерман Ланская
не надо собственные хотелки намазывать на других. Молодёжь понятия не имеет кто такие эти чмошники... а в сесесере главной мечтой населения в жизни была колбаса по 2.20
Аркадий Александров
В шестидесятые и чёрная, и красная икра горками стояла на полках, колбасу по 2.20р. брали на закусон к водке по2.87, а домой - колбасу по 2.80р. и - главное - братство, в колхозах и на заводах.
Аркадий Александров
Атомный проект (благодаря которому мы пока ещё не в рабстве у американских негритосов), моногорода с конкретным коммунизмом, гигантская военная промышленность, лучшая в мире разведка (победа под Курском - заслуга разведки - даже Жуков, ненавидевший Берия, про это написал) и отстрел 40 тыс. евреев-садистов (следователи, прокуроры, дознаватели, оперативники, судьи), которые занимались тотальным уничтожением русских (по национальному признаку). И это далеко не всё. А имя и отчество грамотные люди пишут с большой буквы.
Ингерман Ланская
вьюнош, скока тебе было в 60-е? ты даже в руках не держал водку по 2.87... а туда же - во взрослые разговоры
Аркадий Александров
Гнида, потаскуха - обзывать собралась, сучка жидовская - мне под 70-т, водки по 2,87р. море пережрал с хорошим закусом, а ты подлюка, ехай к себе в любимый израиль, собака шелудивая.
ГусЕна
Особенно в колхозах икру любили. На трудодни столько ее брали....
ГусЕна
О, дедку прорвало...Обожрался водки?
Ингерман Ланская
щенок ты сопливый, ты даже по 3,62 никогда не видел.... кыш на горшок, сопля!!
Аркадий Александров
В израиль, гнида русофобская, псина шелудивая.
Ингерман Ланская
брысь , сопля... а то мамка узнает, что тут рукоблудием занимаешься, пи.дюлей надаёт...
Сергей Ломотков
Капитализм крепко сидит на шее России и других стран, пока не стряхнем не будет возврата к тем ценностям, в СССР не зря пугали карикатурами капитализма с детства.
Ингерман Ланская
тюююю, детишки про сказки своих бабушек рассуждают
Сергей Ломотков
Я так понимаю из тех кому война, а кому мать родна!
Cергей Шапорев
Да нет, этот кадр специально здесь отирается, чтобы любое человеческое воспоминание об СССР тут же обгадить. Работа у него такая…))
ГусЕна
А у тебя какая работа? Ныть ?
Ингерман Ланская
а твоя работа - мастурбировать на совок?
Лариса Бачевская
Это я "дитя войны", родилась в 1945 г. Мои родители медики встретились на фронте, если б не война, они бы не встретились,т.к. были из разных городов, только благодаря войне.
Валерий Федосеев
Нужно создать величие России, а приблуды дармоеды не нужны. У них есть свои государства, пусть там и кувыркаются. Русофобией сыт по горло.
Сергей Федосеев
...где проживаешь если не секрет я в кемеровской области
Александр Шелих
Колосьев на флаге СССР никогда не было!
andmitry
те, кто в Союзе жил прекрасно понимают как плюсы, так и минусы ... Например очередь на то самое бесплатное жилье В той организации, где я работал была на 15 лет. Т.е. в очередь встал - через 15 лет получил. Да еще встать надо суметь. К примеру у родителей есть большая квартира, и по соц. нормам ее достаточно и для вашей семьи. Это приговор. В очередь вы не попадете.
Людмила Кода
Мы с мужем, молодые специалисты в СССР получили нормальную квартиру на 2 году работы.
Ингерман Ланская
а я ВСЁ в своей жизни заработала сама!! Подачки - это унизительно для Нормального Человека! ...подачками не гордятся , а стыдятся
Сергей Ломотков
В СССР работали, сейчас зарабатывают, чувствуете разницу?
Аркадий Александров
Это москвичам - или вообще не предоставляли, или ждать 20-ть лет, а молодым после армии - два года и - в зависимости от количества детей (если двое разнополых - трёшку).
Ингерман Ланская
деточка, не пиши чего не знаешь... Иди работай!!
Ингерман Ланская
...и мерседес в придачу..... трепло!!!
Сергей Ломотков
У меня все отлично, сейчас рабочие не нужны, нужны только суетологи!
Cергей Шапорев
А не пытались на Север уехать? Или на мамкиной шее и в родительской квартире теплее было?
ГусЕна
Нет.
Аркадий Александров
Мразь израильская, русофобка вонючая....
Ингерман Ланская
соплями не подавись, щеня
Аркадий Александров
Катись на панель, тварь жидовская - зарабатывай, паскуда.
Ингерман Ланская
утомил ты, сопляк, бабушку. Брысь в песочницу!!!
Аркадий Александров
В израиль, русофобка.
Ингерман Ланская
вьюнош, а что было на севере? там все тыщами получали?
Лариса Бачевская
Даже кооператив не купишь, если лишние метры, а бесплатно и подавно.
Лариса Бачевская
Даже кооператив не купишь, если лишние метры, а бесплатно и подавно.
Максим Маркин
Сибирь чиновниками прирастать будет ...
Galina
И узбеками
Александр Шелих
Такого флага в СССР не было (с колосьями)!
Александр Япринцев
Вам про Фому, а вы про Ерёму. Причем здесь флаг, достаточно ответить: ты за белых, аль за красных. Прочитай статью ещё несколько раз, может поймешь о чем она???
Ингерман Ланская
да, Был, Был!!! в фантазиях экс-совков Всё было - и этот флажок и квартиры у всех и машины по 3 на нос и колбаса из чистой телятины и беспросветное Щастье!!!! Фсё былО!!!
Лада Крымова
Угу, пик притяжения. Только почему-то притягиваться никто не желал, и бесплатные - ха-ха - квартиры, образование и жилье не привлекали эмигрантов лаже из стран соцлагеря, не говоря уж об угнетаемых капиталистами пролетариях Запада.

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