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Сийярто оценил визит Зеленского на оружейный завод в США

Сийярто оценил визит Зеленского на оружейный завод в США

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского на скрэнтонский оружейный завод в колеблющемся штате Пенсильвания.

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