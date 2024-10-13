Сийярто оценил визит Зеленского на оружейный завод в США

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского на скрэнтонский оружейный завод в колеблющемся штате Пенсильвания.
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