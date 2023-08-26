Страна и люди

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Если это не дно, то что же?

Если это не дно, то что же?

«Идеалы», за которые сотнями тысяч гибнут солдаты ВСУ Максим Столетов Недавно на одном из российских телеканалов был показан необычный сюжет из зоны СВО.

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Комментарии
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Федор Родников
Правду вы называете &quot;паскудной мерзостью&quot;?-вы явно из хохловыебков.
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11 час.
Федор Родников
Съезди туда и убедись,что написанное это только частичка правды.
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11 час.
ВераВерная
Понимаешь, если это так, как написано, то там уже ад...зачем же я туда поеду. Ничего человеческого там не осталось. Если люди дошли до таких ужасов, то их истреблять надо. Просто истреблять как бешеных волков.
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8 час.

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