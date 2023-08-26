«Идеалы», за которые сотнями тысяч гибнут солдаты ВСУ Максим Столетов Недавно на одном из российских телеканалов был показан необычный сюжет из зоны СВО.
Если это не дно, то что же?
Комментарии
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Федор Родников
Правду вы называете "паскудной мерзостью"?-вы явно из хохловыебков.
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11 час.
Федор Родников
Съезди туда и убедись,что написанное это только частичка правды.
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11 час.
ВераВерная
Понимаешь, если это так, как написано, то там уже ад...зачем же я туда поеду. Ничего человеческого там не осталось. Если люди дошли до таких ужасов, то их истреблять надо. Просто истреблять как бешеных волков.
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8 час.
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