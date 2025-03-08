SНОТ: юмориста Петросяна готовят к операции

Юмориста Евгения Петросяна готовят к операции, сообщает Life со ссылкой на SНОТ. Источник издания утверждает, что 79-летнему народному артисту РСФСР стало плохо утром 8 марта, родные вызвали ему скорую помощь.
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