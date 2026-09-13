Цианобактерии дают две трети захороненного углерода на глубине океана

Крошечные цианобактерии — организмы, невидимые невооружённым глазом, — вносят вдвое больший вклад в захоронение углерода в глубоком океане, чем крупные эукариотические микроводоросли, прежде считавшиеся главными «экспортёрами» органического углерода.
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