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Цианобактерии дают две трети захороненного углерода на глубине океана

Цианобактерии дают две трети захороненного углерода на глубине океана

Крошечные цианобактерии — организмы, невидимые невооружённым глазом, — вносят вдвое больший вклад в захоронение углерода в глубоком океане, чем крупные эукариотические микроводоросли, прежде считавшиеся главными «экспортёрами» органического углерода.

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