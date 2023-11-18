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За рулем

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Электромобили ездят гораздо меньше, чем машины с ДВС: интересное исследование

Электромобили ездят гораздо меньше, чем машины с ДВС: интересное исследование

Недавнее исследование, проведённое в Соединённых Штатах, показало, что электромобили с аккумуляторной батареей (BEV), как правило, за год преодолевают меньшее расстояние по сравнению с машинами с бензиновым двигателем, включая гибриды.

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