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Губерниев выполнил символическое вбрасывание перед матчем «Югры» и «Рубина» в ВХЛ

Губерниев выполнил символическое вбрасывание перед матчем «Югры» и «Рубина» в ВХЛ

Дмитрий Губерниев посетил матч ВХЛ в Ханты-Мансийске. Комментатор «Матч ТВ» произвел символическое вбрасывания перед началом игры регулярного чемпионата между «Югрой» и «Рубином».

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