Закон и Порядок

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Откуда беспилотники прилетели в Псков? Зачем калибровали штаб-квартиру ГУР?

Откуда беспилотники прилетели в Псков? Зачем калибровали штаб-квартиру ГУР?

Сегодняшней ночью (31 августа) жители многих областей России (Псковская, Орловская) почуяли, что всё происходит намного ближе, чем они может быть думали.

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Комментарии
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Василий Садайло
Потерпите немного, нам расшевелить Медведева Д. А. необходимо, вот уж он как разойдется всем хохлам кранты придут. Ау Дмитрий Анатольевич, спаситель наш, ты где?
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5 час.
Василий Целовальников
Погром в Пскове, это позор нашим ПВО!!!
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5 час.
Сергей
Как опять начнут НАТОвские военные массово  критично падать с гор, лошадей, страусов, разбиваться на автомобилях, весельных лодках, башкой о стену, асфальт и совершать прочие суицидальные поступки, так и узнаем-кого, где и когда.
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1 час.

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