"Ребята боролись за его жизнь": Соловьёв сообщил о смерти от ранений журналиста Максудова

Борис Максудов скончался по дороге в Джанкой.Журналист ВГТРК Борис Максудов скончался сегодня рано утром в возрасте 38 лет от ранений, которые получил накануне в результате обстрела группы репортёров в Запорожье.
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