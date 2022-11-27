Житель Иркутска проведёт 17 лет в колонии за изнасилование сестры

Впервые он изнасиловал сводную сестру, когда той было 10 лет.фото: sledcom.ru--> Суд в Иркутске приговорил местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за изнасилование сводной сестры, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.