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Житель Иркутска проведёт 17 лет в колонии за изнасилование сестры

Житель Иркутска проведёт 17 лет в колонии за изнасилование сестры

Впервые он изнасиловал сводную сестру, когда той было 10 лет.фото: sledcom.ru--> Суд в Иркутске приговорил местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за изнасилование сводной сестры, сообщает пресс-служба областного управления СК РФ.

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