Ученые создали устройство, полностью удаляющее пыль

В основе технологии — многоступенчатая фильтрация с использованием электростатического осаждения и нанофильтров Ученые ВолгГТУ и Тюменского индустриального университета создали инновационную систему очистки воздуха от пыли.
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