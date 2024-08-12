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Девин Букер покинул парижский клуб на велосипеде в 6 утра. Он был с золотой олимпийской медалью

Девин Букер покинул парижский клуб на велосипеде в 6 утра. Он был с золотой олимпийской медалью

После вечеринки в честь завоевания золотых медалей защитник «Финикса» и сборной США в 6 утра сел на велосипед и уехал на нем по парижским улицам.

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