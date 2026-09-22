Премьер Армении Никол Пашинян призвал Россию расширить метро Еревана, назвав ее содействие «необходимым».
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"...Только с помощью РФ Армения сможет расширить подземку с минимумом трудностей". Естествннно... А мудрейший из мудрейших, лучезарный из лучезарнейших нынешний правитель быв. царства Урарту обеспечит вокруг российских границ вечный мир в радиусе минимум 5000 км...
Похоже этО чурбанянское ЧМО кокса обнюхалось!
О ЧЕМ думают армяне, выбирая Пашиняна? С Пашиняном, без России, от Армении ОСТАНЕТСЯ ПШИК!!