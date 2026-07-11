Коллектив Уральского института ГПС МЧС России на «Иннопроме 2026» ознакомился с разработками в сфере промышленной и общественной безопасности

На XVI Международной промышленной выставке делегаты проявляли интерес к новым системам мониторинга, средствам автоматизированного контроля, беспилотными комплексами и решениями для прогнозирования ЧС и управления рисками.
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