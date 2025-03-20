Рецепты с яйцами: 4 простых и необычных блюда, которые можно приготовить на ужин

Вопрос о самом полезном способе приготовления яиц не имеет однозначного ответа, так как польза зависит от нескольких факторов: сохранения питательных веществ, снижения риска образования вредных соединений и индивидуальных предпочтений.
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