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Царьград

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Виллиан Жозе готовится к трансферу в бразильскую "Баию" из московского "Спартака"

Виллиан Жозе готовится к трансферу в бразильскую "Баию" из московского "Спартака"

Футболист "Спартака" Виллиан Жозе может перейти в бразильский клуб "Баия". Бразилец, присоединившийся к московской команде из "Бетиса", уже договорился о трансфере.

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