ВС РФ освободили Шахтерское

Российский морской пехотинец с тельняшкой демонстрирует контроль над Шахтерском ВС РФ. Кадры из видео канала «Воин DV» Российская армия в ходе наступления на южно-донецком направлении освободила населенный пункт Шахтерское.
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