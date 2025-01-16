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Пиво может исчезнуть с прилавков магазинов или подорожать в два раза: подробно

Пиво может исчезнуть с прилавков магазинов или подорожать в два раза: подробно

Это связано с увеличением ввозных пошлин в десять раз — до одного евро за литр. Наиболее заметно это отразится на недорогом пиве, которое массово импортировалось крупнейшими торговыми сетями.

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