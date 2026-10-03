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Курские новости

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Пока только вопросы: иск к Турлову рассмотрят 15 октября

Пока только вопросы: иск к Турлову рассмотрят 15 октября

Иск подан за два дня до переизбрания Турлова президентом Международной шахматной федерации, активы ответчиков в России отсутствуют.

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