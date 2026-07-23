24KZ сообщил об оштрафованном блогере из Алма-Аты за многожёнство

Блогер из Алма-Аты Бауыржан Бакытжанулы оштрафован на 86,5 тысячи тенге за видео о многожёнстве. Правоохранители установили, что его публикации нарушают законодательство Казахстана и подрывают семейные ценности.
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