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Царьград

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24KZ сообщил об оштрафованном блогере из Алма-Аты за многожёнство

24KZ сообщил об оштрафованном блогере из Алма-Аты за многожёнство

Блогер из Алма-Аты Бауыржан Бакытжанулы оштрафован на 86,5 тысячи тенге за видео о многожёнстве. Правоохранители установили, что его публикации нарушают законодательство Казахстана и подрывают семейные ценности.

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