НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

122 подписчика

Черданцев поучаствовал в презентации медиакоманды «Тандем». До этого он говорил, что ему не нравятся скандалы и мат в медиафутболе

«Тандем» выпустил ролик-презентацию и заявил о желании участвовать в МФЛ-5. В трейлере приняли участие Георгий Черданцев, Гар Дмитриев, Иван Зириков, Роман Верма, Ольга Тигина и Николай Осипов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх