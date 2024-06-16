В Ростовской области обвиняемые захватили в заложники работников СИЗО

Взятие в заложники случилось в одной из камер СИЗО №1 в Ростовской области.ЧП в СИЗО №1 в Ростовской области.
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