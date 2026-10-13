В СФ предложили вывести из-под льготного налогообложения устрицы и пармезан

Бюджетный комитет Совета Федерации при доработке проекта бюджета России на три года предложил вывести из-под льготного налогообложения морские деликатесы, пармезан, хамон и трюфели.
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