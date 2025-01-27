Русский Колоколъ Девочки цыганки в школе. 2001 год. Фото Виктора Лисицына\Globallookpress Очередной пакет советов получен от иноагентов и правозащитников.
Они потеряли веру в образование: почему дети цыган редко заканчивают среднюю школу
Комментарии
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В
Воробей
Действительно, почему им не выделили землю, как в своё время евреям? Пусть бы там показали, на что способны.
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3 час.
Виктор Хованов
Когда учился в первом классе (а было это уже более полу века сему назад), мечтал стать охотником на диких предиких животных. Когда отец мне говорил о необходимости "учиться, учиться и ещё раз учиться" ....арифметике, как завещал великий Ленин, я отвечал, что мне будущему охотнику, чтобы подсчитывать беличьи шкурки, хватит арифметики и 4-х классов. По видимому цыгане считают., что для торговли дурью, традиционного вида их "трудовой" деятельности, тоже вполне достаточно начальной школы.
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2 час.
СК
Светлана Казак
Автор сам не окончил среднюю школу., т.к учебное заведение Оканчивают а не Заканчивают!!
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2 час.
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