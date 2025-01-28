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Жителя Новороссийска задержали за участие в проукраинской терророрганизации

Жителя Новороссийска задержали за участие в проукраинской терророрганизации

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Новороссийска за подготовку теракта в Краснодарском крае, в отношении него возбуждено уголовное дело об участии в проукраинской террористической организации.

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