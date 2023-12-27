Волонтеры партии «Единая Россия» оказывают поддержку жителям прифронтовых территорий

«Единая Россия» доставила более 82 тысячи тонн гумпомощи в новые регионы и на фронтВ гуманитарной миссии принимают участие отделения партии, общественные приёмные, представители бизнеса, НКО и жители регионов по всей стране.
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