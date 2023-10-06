На Кубани в ДТП с мопедом погибли два человека, в том числе подросток

На федеральной трассе под Темрюком столкнулись легковой автомобиль и мопед. Есть жертвы.Накануне поздно вечером на федеральной трассе Славянск-на-Кубани-Темрюк произошло столкновение автомобиля BMW с мопедом.
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