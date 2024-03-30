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В АТОР объяснили санкции ЕС против Southwind подозрениями в "связях" с РФ

Евросоюз отказал турецкой авиакомпании Southwind Airlines в праве выполнять полеты между Турцией и странами объединения из-за якобы связей с Россией, заявил вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян, комментируя проблему с застрявшими в Египте российскими туристами.

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