В АТОР объяснили санкции ЕС против Southwind подозрениями в "связях" с РФ

Евросоюз отказал турецкой авиакомпании Southwind Airlines в праве выполнять полеты между Турцией и странами объединения из-за якобы связей с Россией, заявил вице-президент АТОР по вопросам выездного туризма Артур Мурадян, комментируя проблему с застрявшими в Египте российскими туристами.