Конгрессмену Сантосу предъявили обвинения в сговоре с целью мошенничества

Члену нижней палаты конгресса Соединенных Штатов республиканцу Джорджу Сантосу, скандально известному благодаря обнаружению нестыковок в его биографии, предъявили обвинения в сговоре с целью мошенничества и фальсификациях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии