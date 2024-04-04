NASA выбрала разработчиков лунных транспортных средств для миссии Artemis NASA выб...

NASA выбрала разработчиков лунных транспортных средств для миссии ArtemisNASA выбрала три компании — Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venturi Astrolab — для разработки лунного транспортного средства (LTV) для астронавтов миссии Artemis.
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