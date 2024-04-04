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NASA выбрала разработчиков лунных транспортных средств для миссии Artemis NASA выб...

NASA выбрала разработчиков лунных транспортных средств для миссии Artemis NASA выб...

NASA выбрала разработчиков лунных транспортных средств для миссии ArtemisNASA выбрала три компании — Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venturi Astrolab — для разработки лунного транспортного средства (LTV) для астронавтов миссии Artemis.

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