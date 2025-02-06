Госкомитет РТ по тарифам напомнил нормы температур в жилых помещениях зимой

Температура в квартирах и подъездах в зимний период должна сооветствовать установленным нормативам. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник отдела по работе с обращениями граждан Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Романов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии