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Татар-информ

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Госкомитет РТ по тарифам напомнил нормы температур в жилых помещениях зимой

Госкомитет РТ по тарифам напомнил нормы температур в жилых помещениях зимой

Температура в квартирах и подъездах в зимний период должна сооветствовать установленным нормативам. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник отдела по работе с обращениями граждан Госкомитета РТ по тарифам Дмитрий Романов.

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