Фернандо Алонсо: «Возможно, для меня этот уик-энд входит в пятерку лучших в карьере. Но завтра об этом никто не вспомнит»

Алонсо остался доволен своим выступлением на Гран-при Японии. Пилот «Астон Мартин» рассказал, что высоко оценивает то, как провел гоночный уик-энд в целом: «Думаю, это была одна из моих лучших гонок, один из лучших уик-эндов.